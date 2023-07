Home

Politica

Dopo lo sbarco dalla Geo Barents le polemiche, Monni e Spinelli: “Gestione disumana, sistema accoglienza fiaccato”

Politica

21 Luglio 2023

Dopo lo sbarco dalla Geo Barents le polemiche, Monni e Spinelli: “Gestione disumana, sistema accoglienza fiaccato”

Firenze 21 luglio 2023 – Dopo lo sbarco dalla Geo Barents le polemiche, Monni e Spinelli: “Gestione disumana, sistema accoglienza fiaccato”

La nave Geo Barents è arrivata ieri sera a Carrara e oggi a Livorno. Nonostante la richiesta della Regione Toscana di far scendere donne, minori e soggetti fragili nello scalo apuano, ben 73 minori – alcuni dei quali anche molto piccoli – ed altre persone fragili sono stati lasciati a bordo per altre 6 ore di navigazione.

Medici Senza Frontiere ha denunciato questa situazione e sottolineato di aver informato le autorità dello stato di salute dei migranti a bordo.

Gli assessori regionali alla Protezione civile Monia Monni e al sociale Serena Spinelli concordano con la protesta di Medici Senza Frontiere e ricordano che:

“come Regione Toscana abbiamo prima chiesto di non dividere in due lo sbarco dei migranti della Geo Barents, poi di far scendere a Carrara donne, bambini e fragili perché per la Protezione civile regionale sarebbe stato possibile allestire soltanto in un porto le strutture della Cross, del Meyer e delle associazioni necessarie per l’assistenza sanitaria, pediatrica e per le procedure anti-tratta.

Questo non è avvenuto:

minori e persone in condizioni di fragilità sono state lasciate a bordo in condizioni difficili.

Si viola la dignità delle persone a bordo, che dopo un viaggio devastante sono lasciate per altre lunghe ore sotto il sole a Carrara per assistere allo sbarco di parte dei passeggeri, poi fatte di nuovo navigare per 6 ore per coprire un tratto di pochi km fino a Livorno. Non è questo il modo di gestire gli sbarchi”.

“Si gioca sulla pelle delle persone – aggiungono gli assessori – e si fiacca il sistema di assistenza dei nostri servizi sociali e sanitari territoriali e di protezione civile.

Noi ci mettiamo a disposizione ma dobbiamo lavorare insieme per trovare il modo migliore possibile di gestire gli sbarchi.

Ringraziamo anche questa volta i nostri volontari, gli operatori sociosanitari e della Protezione civile, ma non possiamo permettere che vengano spremuti fino allo sfinimento”.

“Questa organizzazione è disumana ed inefficiente.

Il sistema di Protezione Civile non può fornire assistenza adeguata per 2 giorni consecutivi – aggiungono Monni e Spinelli –

Abbiamo finito i lavori dello sbarco a Carrara questa mattina alle 7, avevamo chiesto che almeno tutte le situazioni più delicate fossero sbarcate lì e questo non è avvenuto.

I sopravvissuti sono in condizioni critiche ed hanno bisogno di supporto immediato, non di essere spostati come pacchi, senza logica e senza umanità.

A Carrara una giovane donna incinta di qualche settimana ha abortito alla Marmo Fiere, un’altra ha dovuto essere ricoverata per una gravidanza extra uterina e in tanti presentano evidenti segni di torture e sono sotto shock.

Il Governo deve smettere di improvvisare nella gestione dei migranti. Il sistema dell’accoglienza è allo stremo, non ci sono più posti e non è rifinanziato con nuove risorse.

Non basta proclamare uno stato di ‘emergenza’, crediamo che sia il momento di finirla con i proclami e di mettersi ad un tavolo a cercare insieme le soluzioni perché gli arrivi stanno aumentando, non solo via mare, e noi non vediamo né una risposta né una prospettiva”.

“È incomprensibile umanamente e organizzativamente costringere i sopravvissuti a viaggi più lunghi, sbarchi multipli e nuovi trasferimenti in pullman, magari a Taranto o Brindisi

Inoltre non possiamo solo parcheggiare queste persone, lasciando che l’accoglienza sia condotta ormai dagli albergatori e non dalle associazioni del terzo settore.

Bisogna lavorare seriamente per l’inclusione, altrimenti consegnamo queste persone all’invisibilità, con l’esigenza di mettere insieme il pranzo con la cena e quindi possibili prede della criminalità e l’unico modo per farlo è strutturare un’accoglienza dignitosa, non questo pasticcio a cui stiamo assistendo.

E’ una filiera che si deve interrompere. Il Governo deve smetterla di fare propaganda sulla pelle degli ultimi e scaricare tutto sulle spalle di Regioni e Comuni, deve offrire soluzioni”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin