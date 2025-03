Home

Doppia qualificazione nazionale per il Cecioni ai Campionati di Fisica

19 Marzo 2025

Livorno 19 marzo 2025 Doppia qualificazione nazionale per il Cecioni ai Campionati di Fisica

Grandi risultati per gli studenti del Liceo Scientifico Cecioni ai Campionati di Fisica di quest’anno.

L’istituto livornese ha conquistato un prestigioso traguardo: l’accesso alle finali nazionali sia nella

competizione a squadre che nella gara individuale.

I

Campionati di Fisica, noti in passato come Olimpiadi Italiane di Fisica (OLIFIS), sono

competizioni riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori italiane. Il concorso si

articola in una serie di prove teoriche e sperimentali che mettono alla prova la preparazione e

l’ingegno degli studenti nella disciplina. La competizione si sviluppa su tre livelli: una prima gara

interna alle scuole, una fase territoriale e, infine, la selezione nazionale.

Il Liceo Cecioni ha brillato nella competizione a squadre, dove gli studenti hanno affrontato oltre

500 squadre italiane nella risoluzione di complessi problemi di fisica. La squadra, labronica sin da

nome scelto (“La Sagra del Cacciucco”), è composta da Tommaso Bigioli (5ASA), Giacomo

Diamanti (5ASA), Nicolò De Crescenzo (5ASA), Sofia Falcitelli (5ASA) ed Emanuele

Signorini (4BLS). Questo team ha ottenuto un risultato straordinario, classificandosi tra le

migliori venti squadre italiane e guadagnando così l’accesso alla fase nazionale. La finale si terrà

l’11 aprile a Senigallia, dove i ragazzi del Cecioni si confronteranno con i migliori team del Paese.

Il talento degli studenti del Cecioni non si è fermato alla competizione a squadre. Tommaso

Bigioli (5ASA) ha conquistato la vittoria nel polo di Pisa, che comprende le province di Livorno,

Pisa e Grosseto, imponendosi come miglior studente della competizione individuale. Grazie a

questa straordinaria performance, Bigioli ha ottenuto la qualificazione per la Gara Nazionale

Individuale, che si svolgerà a Senigallia dal 10 al 12 aprile.

Dietro questi importanti risultati c’è un intenso lavoro di preparazione portato avanti dalla

professoressa Elisa Falchini, che ha allenato gli studenti nelle varie fasi della competizione.

L’accesso alle finali nazionali è un riconoscimento del valore degli indirizzi scientifici del Liceo

Cecioni, che continuano a distinguersi per la qualità della formazione offerta ai propri studenti.

