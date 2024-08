Home

15 Agosto 2024

Doppio appuntamento per SuverArt Festival, il 16 e 17 agosto

Livorno 15 agosto 2024 – Doppio appuntamento per SuverArt Festival, il 16 e 17 agosto

Nel Chiostro di San Francesco, a Suvereto, il 16 agosto alle 21.30 va in scena un concerto monografico sulle musiche di Ludwig van Beethoveni; “𝗧𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝗽𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶”, serata in collaborazione con Livorno Music Festival. Sul palco Pavel Berman (violino), Vittorio Ceccanti (violoncello) e Chong Park (pianoforte). Il programma prevede l’esecuzione del Trio degli Spettri, seguirà un allegretto di raro ascolto, pubblicato postumo, che è una delle pagine più poetiche di Beethoven, e il Trio in do minore più famoso dell’Opera 1.

Ingresso con biglietto. Prevendite sul circuito Vivaticket.

Sabato 17 agosto, sempre alle 21.30 nel Chiostro di San Francesco, da non perdere il concerto anteprima dell’album “𝗦𝘂𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲” 𝗰𝗼𝗻 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗟𝗮𝗺𝗯𝗿𝗶𝗰𝗵 al pianoforte. Nel progetto “Piano Toscano”. “Tre anni fa ho fatto trasportare a Suvereto il mio vecchio pianoforte, dal quale ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte più di 45 anni fa. Una sera di novembre 2022, proprio su questo pianoforte è nata la mia prima composizione. Quasi sei mesi dopo ho completato il mio album di debuto “Suoni di Colore”, che é uscito in febbraio 2024. Tutti i brani sono stati creati a Suvereto, il mio album non sarebbe mai esistito senza il mio luogo del cuore”

Iingresso con biglietto sulla piattaforma ciaotickets.

Per info: segreteria@entepuccinisuvereto.com – 3501766636

