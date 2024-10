Doppio compleanno: 100 e 101 anni per due signore livornesi

Home

29 Ottobre 2024

Due signore livornesi festeggiano 100 e 101 anni

Sono Magda Pagani e Alice Sbarra

Due concittadine livornesi festeggiano oggi il loro compleanno centenario: sono Magda Pagani, neocentenaria, nata a Livorno il 29 ottobre 1924, e Alice Sbarra, che di anni ne compie 101, essendo nata il 29 ottobre del 1923.

Magda Pagani proviene da una famiglia di oppositori al regime fascista, e durante la guerra di liberazione suo padre Alfredo è stato partigiano con il nome “Angelo”. Dopo la guerra si è sposata con Massimo Stefanini e ha avuto un figlio e una figlia. Ripercorrendo la propria vita, ciò che più la inorgoglisce è l’essersi diplomata nel 1943 al Liceo Enriques unica ragazza in una classe di maschi. A questo proposito lancia un appello: se ci fosse qualche compagno ancora in vita, che si metta in contatto!

Nonna Alice Sbarra, l’altra festeggiata, ha trascorso anche questo importante compleanno circondata dall’affetto dei suoi cari, che le hanno dedicato queste parole: “Oggi festeggiamo questo grande giorno per i 101 anni della nostra cara mamma e nonna. Con tanto amore Buon compleanno Alice!

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato alle due signore un omaggio floreale con gli auguri della città.