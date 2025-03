Home

Doppio impegno sul parquet amico del PalaBastia per le giovanili della Libertas Liburnia

4 Marzo 2025

Livorno 4 marzo 2025 Doppio impegno sul parquet amico del PalaBastia per le giovanili della Libertas Liburnia

Doppio impegno sul parquet amico del PalaBastia per le giovanili della Libertas Liburnia in questo primo fine settimana del mese di marzo. Gli under 15, sabato 1, hanno perso con i pari età dell’Elba, mentre gli under 14, domenica 2, si sono imposti sull’US Livorno. Due gare dall’esito differente. Due incontri, per le due compagini allenate da Andrea Referendario, utilissimi per acquisire importanti esperienze.

UNDER 15

Libertas Liburnia – Pallacanestro Elba 40 – 62 (6-23, 19-30, 24-43)

Libertas Liburnia: Acenas 4, Danero 10, Magliozzi, Villanueva, Candelaria 1, Estanislao N., Magnaye, Estanislao T. 6, Mucollari 11, Pena 8, Rezgui, Castillo.

Un brusco passo indietro per la Libertas Liburnia under 15, superata in casa dall’Elba 40-62. Le parole del coach dei gialloblù Andrea Referendario: “Brutta prestazione; la squadra ha costruito poco gioco, ha provato ad affidarsi a soluzioni individuali che invece di aiutare hanno creato maggiori difficoltà. Per questo gruppo, la voglia di giocare di squadra e trovare insieme le soluzioni giuste sono l’unica via per esprimersi su buoni livelli e per crescere. Senza queste, diventa difficile anche il riscaldamento prepartita”.

UNDER 14

Libertas Liburnia – U.S Livorno Basket 56 – 38 (17-8, 34-19, 44-28)

Libertas Liburnia: Acenas 2, Bueno, Cantini, Danero 20, Magliozzi 7, Candelaria 4, Aguirre, Kulbaev 4, Mucollari 13, Gonzales 2, Tiabi, Franceschi 4.

Un bel successo nel derby cittadino, con i gialloblù che di fatto hanno sempre condotto con margini piuttosto cospicui. Il commento del coach Referendario: “Partita importante, non tanto che per il risultato, quanto per valutare i miglioramenti ottenuti. Abbiamo affrontato l’impegno giocando di squadra e siamo stati bravi a passarci la palla per cercare dei buoni tiri. In questa partita, le iniziative individuali sono scaturite dal gioco e non sono state frutto di iniziative egoistiche ‘tanto per fare’. Siamo soddisfatti del risultato che ci ha permesso addirittura di rovesciare la differenza canestri, ma ancora non siamo contenti della prestazione, soprattutto in difesa. Continuiamo a lavorare consapevoli che ci siamo guadagnati il passaggio alla seconda fase”.

