5 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025 Doppio intervento in via Pigafetta: lavori su fognatura nere e rete idrica

Fino al 14 novembre, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati in un doppio intervento in via Pigafetta. I lavori sono in corso nel punto in cui si è verificato il guasto, riparato il 31 ottobre, e riguardano il ripristino di circa 30 metri di fognatura nera e la posa di un nuovo tratto di tubazione idrica in sostituzione di quella danneggiata. Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere in condizioni di sicurezza, saranno istituiti il senso unico di marcia in via Antonio Francesco Pigafetta (direzione via del Littorale – via Don Renzo Gori) nel tratto compreso tra il civico 9 e l’intersezione lato ovest con viale Amerigo Vespucci e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Antonio Francesco Pigafetta per 30 metri prima e dopo il civico 3.