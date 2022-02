Dormivano in un’auto rubata, Municipale denuncia coppia di pregiudicati livornesi

Home

28 Febbraio 2022

Dormivano in un’auto rubata a Shangai. Denunciati due giovani pregiudicati livornesi

L’auto, nuovissima, rubata, è stata restituita al proprietario

Livorno, 28 febbraio 2022

Denunciata una coppia livornese sorpresa a dormire in un’auto rubata, in un cortile nel quartiere Shangai.

L’uomo di ventinove anni e la donna di ventidue, che sono risultati essere pregiudicati, hanno giustificavano il loro comportamento nel fatto di non avere un posto dove dormire; avendo trovato l’auto in sosta aperta, vi si sarebbero introdotti per passarvi la notte.

Nonostante le spiegazioni i due sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.

Il veicolo, dopo essere stato sottoposto ad un accurato controllo, è stato restituito al proprietario; un operaio livornese che ne aveva denunciato il furto in data 26 febbraio e che ha ringraziato ripetutamente gli agenti per il loro operato, considerando anche che l’auto era stata acquistata da pochi giorni.

L’auto rubata con le due persone a bordo era stata segnalata alla Polizia Municipale mentre era impegnata a Shangai durante le operazioni di esecuzione di rilascio di un alloggio occupato abusivamente, per effettuarne il ripristino e successivamente, tramite l’Ufficio Casa del Comune, l’assegnazione a chi ha i titoli.

