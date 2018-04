Doumbia e Vantaggiato i re del derby Livorno-Pisa (Foto)

Tutte le foto di una giornata di festa

Sabato è stato il grande giorno di Livorno-Pisa, derby infuocato di Serie C, conclusosi con una netta vittoria dei livornesi. Sono stati 1500 i tifosi pisani venuti a vedersi un match che non si giocava a porte aperte da anni. L’ultima sfida venne giocata a porte chiuse nel 2008.

Da apprezzare da parte dei tifosi pisani lo striscione allo stad io Picchi che a 4 giorni dell’anniversario della tragedia del Moby Prince esprime solidarietà: “Pisa ricorda la Moby Prince e chiede giustizia… Vergogna”

Quella che segue è la cronaca della partita con annessa galleria fotografica

La partita:

1° tempo

2′ Angolo di Negro, ci arriva Sabotic ma la deviazione è debole e la difesa amaranto libera

2′ Ci prova Doumbia, gran tiro ma centrale.. Blocca Voltolini

3′ Lisi sfonda sulla destra, palla in mezzo ma non ci arriva nessuno

5′ Angolo per il Livorno, Voltolini esce e para

7′ GOL, il Livorno segna, Vantaggiato fa suo il pallone su un contrasto a centrocampo e da terra lancia la palla a Doumbia in contropiede. Da solo davanti a Voltolini, un bellisimo tiro angolato di Doumbia finisce in rete

9′ Maltese raccoglie un pallone al limite e prova a calciare senza trovare la porta

17′ Spinge il Pisa prima con Eusepi e poi con Maltese ma la difesa livornese libera

21′ Angolo per il Pisa, mazzoni para il colpo di testa Lisuzzo

22 Vantaggiato prova la girata di sinistro, pallafinisce a lato

24′ Occasione per il Pisa, Eusepi di testa su cross di Maltese ad un passo da Mazzoni, la palla finisce a lato

28′ Punizione per il Pisa dai trequarti, respinta di testa di Gonnelli, Filippini fa sua la palla e ci prova, tiro altissimo

33′ Doumbia parte sulla destra e centra per Vantaggiato, girata molto pericolosa deviata in angolo

33′ Angolo per il Livorno, Eusepi allontana la sfera

35′ Il Pisa in avanti, manovra Negro-Lisi conclusa di testa a lato dall’attaccante pisano

38′ Angolo per il Pisa, fallo di Lisuzzo in attacco, è. punizione per il Livorno

44′ Pisa ancora in avanti, Lisi crossa da destra, ma i pisani non raggiungono la sfera

Secondo tempo:

50′ Il Livorno si fa pericoloso con Valiani che viene però anticipato in area da Voltolini

51′ Lisuzzo con una mano anticipa Vantaggiato, l’arbrito non vede, rigore negato.

56′ Angolo per il Pisa, la difesa amaranto allontana il pallone

59′ Lisuzzo protesta, l’arbito estrae il cartellino giallo, AMMONITO

64′ Il pisa si fa pericoloso e crea una bella occasione. Dopo scambio sulla destra Birindelli si libera in area di rigore, prova il tiro, ma Mazzoni controlla. La porta amaranto è salva

66′ Altro angolo per i Pisani che termina con un niente di fatto, Mazzoni esce e blocca la palla

68′ CAMBIO Esce Bresciani ed entra Morelli

66′ Angolo per il Pisa, Mazzoni esce e blocca il pallone

70 intervento falloso di Filippini su Maiorano, ammonizione per il giocatore pisano

71′ Cambio per il Livorno, entrano Luci e Kabashi, escono Doumbia e Giandonato, Il Pisa fa uscire Lisi ed entra Giannone

73′ GOL, il Livorno raddoppia, cross di Kabashi appena entrato crossa dalla sinistra, Vantaggiato fa sua la palla e mette a segno la palla nella rete pisana

73′ CAMBIO Escono Negro e Birindelli ed entrano Masucci e Setola

77′ Il Pisa guadagna il calcio d’angolo, Mazzoni para il debole colpo di testa di Masucci

84′ AMMONITO Pirrello per fallo su Eusepi

83′ CAMBIO Esce Di Quinzio ed entra Maza

83′ CAMBIO Esce Pirrello ed esce Maiorino

84′ Fallo di Pirrello ai danni di Eusepi, cartellino giallo per Pirrello

88′ Ennesimo angolo per il Pisa, Gucher dalla distanza tira altissimo

90′ L’arbitro decreta 5 minuti di recupero

90+1 Ancora una occasione per il Pisa, il Livorno si salva

90+5 La partita finisce qui. Livorno batte Pisa 2-0

Le formazioni:

Livorno: Mazzoni, Pedrelli, Gonnelli, Perico, Bresciani, Bruno, Giandonato, Valiani, Doumbia, Maiorino, Vantaggiato. A disp: Pulidori, Sambo, Morelli, Pirrello, Manconi, Gemmi, Zhikov, Luci, Kabashi, Perez, Montini. All. Sottil

Pisa: Voltolini, Birindelli, Sabotic, Lisuzzo, Filippini, Lisi, Gucher, Maltese, Di Quinzio, Negro, Eusepi. A disp: Reinholds, Petkovic, Maza, Cagnano, Ingrosso, Izzillo, De Vitis, Setola, Ferrante, Masucci, Balduini. All. Petrone

Arbitro: Prontera di Bologna

Rete: 7′ Doumbia, 73′ Vantaggiato

Note: angoli 13-2 per il Pisa, ammoniti Lisuzzo, Filippini, Pirrello, Izzillo,

Spettatori 9.454, recupero 0′ + 5′

