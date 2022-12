Home

8 Dicembre 2022

RUBRICA WEEKEND E VIAGGI 8 dicembre 2022 – Dove andare in vacanza nel 2023? Ecco segno per segno l’oroscopo del viaggiatore per una meta e un’attività perfetta

Secondo gli appassionati di astrologia il 2023 sarà un anno all’insegna del dinamismo, inteso a 360°, ovvero cambiamenti evolutivi per tutti i segni zodiacali, ma anche inteso come spostamenti e perché no attività motorie e sportive.

L’importante è non fermarsi, essere sempre in movimento, per assecondare idee e possibilità e coltivare le occasioni.

Naturalmente ogni segno zodiacale avrà i suoi momenti: da chi ha necessità di sfogare energie e nervosismi con attività più intense, a chi trarrà giovamento da relax e concentrazione. Per tutti ci sono: previsione astrale, antidoto sportivo e meta perfetta consigliate da www.travelmarketing2.com.

Ariete:

anno di realizzazione di sogni e sfide professionali…serve un break rigenerante a contatto con la natura per staccare ogni tanto. The Sense Experience Resort, immerso in un parco secolare sul mare, si trova vicino a diversi centri velici del Golfo di Follonica, e ad un centro per praticare kitesurf e windsurf, tutto all’insegna del lasciarsi trasportare dalle onde!. La brezza del mare, il fruscio della risacca, le passeggiate sulla spiaggia antistante il resort, i profumi dei suoi giardini, rigenereranno la mente e daranno nuova carica per andare alla riscossa.

Toro:

anno di riflessione e di stasi. Meglio buttarla sulla coltivazione dei propri hobby, come l’arte, senza rinunciare ad un weekend in una meta vicina e raggiungibile velocemente in treno, ma speciale: Firenze. Per macinare kilometri con il naso in su esplorando in lungo e in largo il centro, è perfetto l’Hotel Botticelli situato in un palazzo del Cinquecento fra il Duomo e il Mercato di San Lorenzo. Partendo da quello che è uno degli alberghi più antichi di Firenze, il contapassi andrà in tilt! Le camminate sono molto piacevoli quando sono culturali…

Gemelli:

sarà un 2023 vivace e movimentato, all’insegna di nuovi progetti, fermento, novità… Nulla dà concentrazione come il golf. Soggiornando in molti alberghi affiliati a Space Hotels vengono consigliati percorsi per praticarlo: a Novara all’Hotel Europa si trovano i migliori campi di 18 e 36 buche a pochi chilometri. L’albergo è in posizione strategica, vicinissimo al centro storico, facilmente raggiungibile sia dall’uscita dell’autostrada (A4 Milano-Torino), che dalle stazioni ferroviarie. Dispone di sale meeting e tecnologia perfette per riunioni di lavoro.

Cancro:

inizio di anno stancante, c’è bisogno di tranquillità, ci vuole la bicicletta! Il Residence Borgo Verde noleggia biciclette ed è perfetto per pedalate rigeneranti nella natura. Oasi di pace nella verde campagna livornese, a soli 4 km dal mare cristallino della Costa degli Etruschi, insignito di Bandiera Blu. La struttura offre: 34 appartamenti al piano terra con ingresso indipendente, ognuno con gazebo privato, tavolo e sedie; ampio parco con aree gioco attrezzate con scivoli, altalene, tavoli da ping pong e campetto da calcio; area attrezzata con barbecue; piscina con solarium, sedie e ombrelloni.

Leone:

con queste congiunzioni astrali sentitevi liberi di agire, assecondate l’espansione e vedete dove vi portano la fortuna e le vostre idee! Il nuoto, in piscina e nel mare, dà senso di libertà e ispirazione. Perfetto il Relais Antico Podere San Francesco, con la sua spiaggia attrezzata e la piscina riscaldata a 28°.

Situato in campagna tra gli olivi e i vigneti nel cuore della Costa degli Etruschi, dispone di 34 appartamenti di diversa tipologia, alcuni con piccolo giardino privato. Gioiello è la Bubble Suite, una camera dalle pareti trasparenti immersa nel verde dove riposare ammirando le stelle, senza rinunciare al comfort.

Vergine:

anno di consolidamento delle proprie competenze. Questo segno zodiacale adora esplorare e approfondire, per loro Heritage Hotels a Lisbona: trekking….in una capitale europea! Il centro di Lisbona con i suoi dislivelli rappresenta un’ottima destinazione per allenarsi, e quando arriva la stanchezza basta prendere uno dei numerosi tram e tornare in albergo. Gli Heritage Hotels sono 5 alberghi di charme situati in punti differenti del centro storico della capitale portoghese. Tutti garantiscono le più moderne comodità e un’eleganza senza tempo.

Bilancia:

anno dedicato all’amore e all’esplorazione dei propri sentimenti. Per una fuga a due e la massima tranquillità, scegliete il romanticissimo Brunelleschi Hotel nel cuore di Firenze. La privacy è garantita, nel ristorante con due stelle Michelin e soli sette tavoli al primo piano della torre che fa parte della struttura, o in una delle suite con idromassaggio e terrazzo privati. Per allenarsi: una corsetta lungo l’Arno o sul tapis roulant della palestra dell’albergo.

Scorpione:

vivrà un anno in salita, meglio quindi ottimizzare e ritemprare corpo e spirito con una vacanza romana, ma senza dimenticare di allenarsi. Eitch Borromini, dimora storica affacciata su Piazza Navona, offre la comodità della posizione, lo charme senza tempo del palazzo nobiliare, un ristorante e cocktail bar con terrazza panoramica su una delle piazze iconiche della città. Ma anche una palestra a domicilio, completa di attrezzi Technogym e personal trainer: è possibile richiedere direttamente in camera i migliori strumenti all’avanguardia per fare ginnastica e il supporto di un allenatore dedicato.

Sagittario:

insofferente e amante della libertà, nel 2023 dovrà fare scelte importanti per la propria vita e abbandonerà le situazioni poco chiare, grazie a al proprio innato spirito di indipendenza. Amerà le lunghe cavalcate in Maremma, soggiornando al Park Hotel Marinetta parte del Gruppo Icon Collection. Affacciato sul mare a Marina di Bibbona, nella splendida Costa degli Etruschi. Il resort offre camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde, punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo. Spiaggia privata attrezzata, Spa interna e ben 4 ristoranti completano l’offerta.

Capricorno:

anno di sfida con se stessi, in cui dare prova delle proprie capacità per superare limiti autoimposti e raggiungere vette fino ad ora insperate. Per focalizzare, perfetto lo yoga. In diversi alberghi affiliati alla prestigiosa guida Condé nast Johansens sono organizzate lezioni quotidiane o importanti seminari e pacchetti dedicati allo yoga. Fra tanti, ADLER Spa Resort SICILIA sulla costa di Agrigento, a pochi km dalla Scala dei Turchi, dispone di una piattaforma yoga nello splendido giardino mediterraneo vista mare, per lezioni di yoga e meditazione con personal trainer qualificati.

Acquario:

vento di cambiamento e desiderio di riflessione per capire che direzione prendere, facendo come sempre scelte anticonvenzionali e molto vicine al proprio sentire. Per riuscirci, serve una fuga da tutto e tutti. Ideale rifugiarsi alle Seychelles, per dedicarsi a snorkeling e sub e vedere le cose…in profondità! Le Isole Seychelles sono tante e diverse l’una dall’altra, qualcuna più grande, altre più piccole, sono tutte dislocate nell’Oceano Indiano. Sono uno spettacolare museo naturale a cielo aperto, con spiagge bianche e acque turchesi che custodiscono tartarughe marine e le più incredibili varietà di pesci variopinti e coralli.

Pesci:

i pianeti portano concretezza nel campo sentimentale…fiori d’arancio? L’Hotel Santa Caterina di Amalfi, 5 stelle lusso, è una cornice da sogno, sia per una luna di miele che per riposarsi dai preparativi del matrimonio, godendo di gite in motoscafo panoramiche. Lo storico albergo dispone di Suite isolate dal corpo centrale della struttura, immerse nei giardini e negli agrumeti a picco sul mare, con piscine idromassaggio e giardini privati. Per andare al mare, si possono percorrere in discesa pittoreschi sentierini che portano alla spiaggia privata, o prendere l’ascensore scavato nella roccia. Arrivati al Beach Club, troverete ad aspettarvi il motoscafo prenotato alla reception.

