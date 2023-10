Home

Doveva rimanere in casa, i carabinieri lo trovano in stato di alterazione in un bar. Denunciato

16 Ottobre 2023

Venturina (Livorno), 16 ottobre 2023 – Doveva rimanere in casa, i carabinieri lo trovano in stato di alterazione in un bar. Denunciato

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno; hanno denunciato un cittadino dell’Est Europa, residente a Venturina Terme, per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L’uomo, un 33enne con precedenti di polizia, dal novembre 2021 è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale perché accusato di aver commesso reati contro la persona ed il patrimonio. Tra le prescrizioni da rispettare, quella di non spostarsi dal luogo di dimora nelle ore notturne, senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

I militari, nell’ambito di un controllo serale presso la dimora dell’uomo; non lo hanno trovato all’interno ma rintracciato poco dopo nelle vicinanze in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto ad un presumibile abuso di bevande alcoliche.

L'uomo è stato quindi denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti la misura di prevenzione personale impostagli dall'A.G..

