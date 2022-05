Draghi al guinzaglio di Biden sui muri capitolini, il murale di Mart Signed fa discutere l’Italia

Home

27 Maggio 2022

27 maggio 2022

Polemiche su tutta la stampa nazionale per la foto del murale di Mart Signed che Claudio Cominardi Il deputato e tesoriere del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un gesto che può essere interpretato come un vero e proprio attacco frontale a Mario Draghi, con un’accusa ben limpida anche se non espressamente scritta: il premier sarebbe un esecutore degli ordini di Joe Biden. Nel graffito è infatti raffigurata la testa del presidente del Consiglio sul corpo della lupa capitolina, tenuta al guinzaglio dal presidente degli Stati Uniti, che allatta Romolo e Remo. Sulle mammelle compare inoltre la scritta Liquid gas.

Conte minimizza: “Non diamo importanza”. Di Maio duro: “Inaccettabile”

Schifani, senatore di Forza Italia, l’immagine diffusa via social “non può essere tollerata e né si può minimizzare la sua gravità”.

