21 Luglio 2022

Roma 21 luglio 2022 – Draghi, la fiducia c’è, la maggioranza no. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto

Draghi al senato raccoglie solo 95 sì e 38 no. Lega, FI e M5s non votano. La fiducia c’è, la maggioranza no.

Il premier annuncerà oggi alla Camera le

dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle a Mattarella.

Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto

