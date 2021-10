Home

Cronaca

Dramma in via Goito, trovato senza vita nel suo appartamento

Cronaca

12 Ottobre 2021

Dramma in via Goito, trovato senza vita nel suo appartamento

Livorno, 12 Ottobre 2021

Dramma in via Goito, trovato morto in casa, l’uomo viveva da solo nel suo appartamento

Nella giornata di ieri, il fratello ha provato a chiamarlo più volte al telefono ma non ha avuto risposte. In pensiero per il fratello ha chiamato i soccorsi al numero unico 112.

I vigili del fuoco una volta sul posto sono riusciti ad entrare nella casa utilizzando l’autoscala e spaccando un vetro.

Una volta all’interno, la scoperta del corpo dell’uomo ormai senza vita.

Sul posto sono intervenuti gli inquirenti per effettuare i rilievi tecnici del caso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin