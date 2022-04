Home

Droga, 4 arresti per spaccio in zona Garibaldi

16 Aprile 2022

Droga, 4 arresti per spaccio in zona Garibaldi

Livorno 16 aprile 2022

Contrasto agli stupefacenti: la polizia arresta 4 persone per spaccio in zona Garibaldi

E’ stato rintracciato e condotto in carcere nel pomeriggio di ieri un tunisino di 52 anni noto agli agenti della Squadra Mobile della Quesrura per esse “tea i più attivi” nella vendita degli stupefacenti in piazza Garibaldi ed aree limitrofe.

All”operazione fanno seguilo altri tre arresti operati dal personale della Sezione Volanti

Nella stessa zona Garibaldi sono stati arrestati due tunisini ed una italiana. I tre, tutti poco più che ventenni sono stati trovati in possesso di hashish, cocaina e soldi proventi dallo spaccio.

