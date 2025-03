Home

Provincia

Cecina

Droga a Cecina, i carabinieri denunciano due stranieri senza fissa dimora

Cecina

29 Marzo 2025

Droga a Cecina, i carabinieri denunciano due stranieri senza fissa dimora

Livorno 29 marzo 2025 Droga a Cecina, i carabinieri arrestano due stranieri senza fissa dimora

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato due cittadini stranieri, di 23 e 28 anni, entrambi di origine marocchina, senza fissa dimora sul territorio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano concentrato la loro attenzione sul centro cittadino, grazie anche ad alcune segnalazioni di privati cittadini che avevano riferito di due giovani i quali, aggirandosi per strade e piazze, erano stati notati incontrare fugacemente diverse persone. Grazie ai servizi di osservazione, svolti anche con pattuglie in abiti civili, i militari sono riusciti ad individuare i due nel corso di orario notturno ed a fermarli per un controllo nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria.

L’atteggiamento circospetto e le circostanze di tempo e luogo hanno persuaso gli operanti a procedere ad una perquisizione personale, a seguito della quale i carabinieri hanno rinvenuto al 28enne, occultate nelle cuciture del giubbotto, 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi e 10 dosi di hashish, mentre all’altro giovane, una dose di cocaina ed una dose di hashish, nonché 100 euro, somma verosimile provento di attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.