2 Novembre 2023

Collesalvetti (Livorno) 2 novembre 2023 – Droga a Collesalvetti, arrestato per spaccio e resistenza un 24enne tunisino

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno e delle Stazioni di Ardenza e di Livorno hanno eseguito un servizio Collesalvetti nell’ambito del quale; hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un 24enne tunisino residente a Collesalvetti, regolare sul territorio nazionale.

I militari hanno attenzionato un’attività di intrattenimento di Collesalvetti per dei movimenti sospetti all’interno ed all’esterno della struttura arrivando ad individuare e fermare il giovane.

L’uomo ha tentato di eludere il controllo dando in escandescenze e consegnando repentinamente qualcosa ad un altro avventore, un 37enne di origini siciliane il quale ha tentato di darsi alla fuga, venendo però immediatamente bloccato dai carabinieri che hanno rinvenuto 615 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

All’esito della perquisizione dell’autovettura in uso al tunisino, posteggiata nei pressi del locale, sono stati rinvenuti vari involucri in cellophane contenenti complessivamente gr. 18,50 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 1,50 grammi di hashish.

Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro, il 24enne è stato tratto in arresto mentre il 37enne denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

