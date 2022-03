Home

Provincia

Cecina

Droga, arrestato livornese pluripregiudicato residente a Rosignano

Cecina

2 Marzo 2022

Droga, arrestato livornese pluripregiudicato residente a Rosignano

Cecina (Livorno) 2 marzo 2022

Ieri si è svolto un servizio coordinato per prevenire i furti delle ultime settimane. In campo 4 pattuglie nella giurisdizione della Compagnia di Cecina (da Castiglioncello a Donoratico) che durante i loro posti di controllo hanno controllato in totale 40 autovetture e 56 persone.

I controlli hanno portato all’arresto di una persona per possesso di 13 dosi di cocaina e ad un sequestro di autovettura perché sprovvista di assicurazione e revisione.

L’uomo trovato in possesso delle dosi di droga è un livornese classe 69 pluripregiudicato, residente a Rosignano

Il 53enne era stato fermato alla guida di un veicolo e a seguito di perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di. – grammi 8,61 di sostanza stupefacente del tipo Cocaina. La sostanza era suddivisa in 13 involucri occultati all’interno del vano porta oggetti

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, venivano rivenuti due ulteriori involucri

L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari presso la propria abitazione

I controlli dell’arma dei carabinieri guidata dal Maggiore Bottacci, proseguiranno anche nei prossimi giorni ovviamente senza preavviso al fine di infrenare il fenomeno dei furti e dare quella cornice di presenza e controllo da parte dell’ Arma nei confronti della popolazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin