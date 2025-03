Home

Droga arresto a Shangai e un denunciato in pizza della Repubblica

10 Marzo 2025

Livorno 10 marzo 2025 Droga arresto a Shangai e un denunciato in pizza della Repubblica

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, orientati, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti

Nel corso dell’attività, svolta sabato sera, a seguito di un controllo effettuato nel quartiere Shangai è stato arrestato un 25enne del nord Africa sorpreso mentre cedeva 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un cinquantenne sempre nordafricano, segnalato alla locale Autorità Prefettizia quale assuntore di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici.

La successiva perquisizione domiciliare a carico del venticinquenne consentiva di sequestrare ulteriori grammi 3 di cocaina suddivisa in undici dosi ed euro 350 in banconote di vario taglio verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio.

Al termine dell’udienza, celebrata presso il Tribunale di Livorno, l’arresto è stato convalidato. Disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Livorno.

Sempre per spaccio di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere è stato denunciato un giovane poco più che ventenne sorpreso in piazza della Repubblica in possesso di grammi 20 di sostanza stupefacente del tipo hashish, grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e un coltello a serramanico avente lama di lunghezza 15 cm.