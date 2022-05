Droga, coltelli e macete, arrestate tre persone grazie a segnalazione Youpol

Home

9 Maggio 2022

Livorno 9 maggio 2022 –

Nella serata di ieri, a seguito di segnalazione giunta sul portale Youpol per probabile attività di spaccio in Via del Pantalone; gli agenti della volante della polizia procedevano all’arresto di tre persone

Si tratta di un cittadino Tunisino 32 enne e due cittadini marocchini di 23 e 45 anni.

L’operazione, resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra polizia di stato e cittadini tramite l’App Youpol ha consentito di recuperare denaro contante ritenuto provento dello spaccio e numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronte per la vendita.

Recuperato anche un rilevante quantitativo di Hashish, strumenti e materiale per il confezionamento

Sequestrati due coltelli a serramanico e un grosso macete per il cui possesso sono stati denunciati.

Tutti gli arrestati sono in carcere a disposizione dell autorità giudiziaria.

