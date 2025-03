Home

Droga, denunciato un ventenne nordafricano

23 Marzo 2025

Livorno 23 marzo 2025 Droga, denunciato un ventenne nordafricano

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, orientati, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell’ambito anche degli episodi di mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale, ponendo particolare attenzione al centro città nell’area che ricomprende piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre e aree adiacenti.

Nel corso dell’attività, svolta in orario serale, a seguito di un controllo effettuato in piazza della Repubblica, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 20enne di origini nordafricane sorpreso in possesso di 50 grammi di hashish, suddivisi in dosi, e più di 700 euro in contanti.