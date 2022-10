Home

Droga e falso documentale, due arresti all’Elba

23 Ottobre 2022

Le operazioni portate a termine dai Carabinieri delle Stazioni di Porto Azzurro e Rio

Isola d’Elba (Livorno) 23 ottobre 2022

È costante il contrasto ad ogni tipologia di reato, in particolar modo in materia di sostanze stupefacenti, da parte dei militari del Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio che hanno tratto in arresto due persone poiché destinatarie di mandati di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria di Livorno a seguito di condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti e falso documentale (nel caso specifico guida con patente falsificata) sul territorio dell’Isola d’Elba, a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri elbani.

Le due persone sono state arrestate nel corso di due distinte operazioni dai Carabinieri delle Stazioni di Porto Azzurro e Rio.

In manette sono finiti due uomini, entrambi di origine campana, stabilmente residenti da alcuni anni nel versante orientale dell’Isola un 32enne ed un 39enne, che dovranno scontare rispettivamente 5 anni e 6 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri di Porto Azzurro hanno tradotto il primo presso il carcere di Porto Azzurro mentre i militari della Stazione di Rio hanno ristretto il secondo presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare

