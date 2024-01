Home

15 Gennaio 2024

Livorno 15 gennaio 2024 – Droga e guida, segnalazione e patente ritirata a due 20enni

Proseguono i servizi della Compagnia Carabinieri di Livorno finalizzati al contrasto dello spaccio ed assunzione di sostanze stupefacenti.

In particolare i carabinieri della Stazione di Montenero nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale hanno fermato un 20enne di origini sudamericane a bordo della propria autovettura. Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i militari hanno proceduto ad effettuare una perquisizione del veicolo nel corso della quale hanno rinvenuto, in un vano portaoggetti, 3 grammi circa di hashish occultati in un pacchetto di sigarette.

Nell’ambito dei controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un transito in via Cimarosa, notavano un gruppo di ragazzi nei pressi di una panchina. Alla vista dei militari, uno di loro tentava di disfarsi di un involucro di cellophane ma il gesto non è passato inosservato ed i carabinieri lo hanno recuperato riscontrando che conteneva circa un grammo di hashish.

Ad entrambi i giovani è stata ritirata la patente in quanto il primo è stato sorpreso alla guida ed il secondo si trovava nei pressi della propria autovettura e pertanto ne aveva la pronta disponibilità.

La droga è stata sottoposta a sequestro ed i due 20enni sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

