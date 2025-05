Home

Droga e monopattino: incidente, test e denuncia

2 Maggio 2025

Piombino (Livorno) 2 maggio 2025

I Carabinieri della Stazione di Piombino, all’esito di alcuni accertamenti, hanno denunciato un conducente della zona sulla trentina poiché sorpreso positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti durante la circolazione stradale.

In particolare militari, verso la metà dello scorso mese di marzo, erano intervenuti per un sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti un veicolo tipo suv e un monopattino elettrico. Come da prassi, nel corso dei rilievi le parti sono state invitate a sottoporsi agli accertamenti previsti per rilevare l’eventuale assunzione di alcol e/o sostanze psicotrope alla guida. All’esito di tali accertamenti, è emerso che il conducente del monopattino, all’atto del sinistro, era positivo ai metaboliti dei cannabinoidi ed è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.