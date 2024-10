Livorno 31 ottobre 2024 Droga in centro, denunciato spacciatore e segnalato “il cliente”

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria tesa a perseguire anche i reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni di origini africane per spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno concento il monitoraggio sulle aree più sensibili, in particolare in piazza Garibaldi e in piazza della Repubblica nonché nelle aree limitrofe , ove l’attività sospetta di alcuni soggetti, spesso di origini straniere, consistente in frequenti e furtivi incontri con persone apparentemente di passaggio, ha destato i sospetti dei militari che in tale ambito hanno concentrato mirati approfondimenti.

Il servizio di polizia giudiziaria, condotto con anche mediante osservazioni pedinamenti e controlli, ha portato all’attenzione dei carabinieri l’uomo di 30 anni intento a cedere qualcosa ad un altro di passaggio, poi identificato in un 48enne livornese, che, all’esito del controllo, si è rivelato essere un frammento di hashish del peso di oltre 2 grammi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il primo soggetto, ritenuto responsabile di aver ceduto la sostanza, è scattata la denuncia all’AG per spaccio, mentre per il livornese che aveva appena acquistato la sostanza è stata fatta la segnalazione alla Prefettura quale assuntore per fini non terapeutici.