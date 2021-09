Home

Droga in piazza Garibaldi, denunciato uno straniero

22 Settembre 2021

Livorno 22 settembre 2021

Nella serata di ieri, intorno alle 22.00, in piazza Garibaldi, la polizia di stato controllava un cittadino gambiano del ’93

L’uomo è stato trovato in possesso denunciato di 2 involucri di cocaina gr.1,01, 3 pasticche di extasy; 4 frammenti di hashish per gr. 4,96 e 130 euro suddivise in varie banconote di pillo taglio.

Per il gambiano è scattata la denuncia ex art. 73 /dpr 309/90

