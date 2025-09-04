Home

Cronaca

Droga in piazza Mazzini, arrestati due spacciatori grazie anche a segnalazioni YouPol

Cronaca

4 Settembre 2025

Droga in piazza Mazzini, arrestati due spacciatori grazie anche a segnalazioni YouPol

Livorno 4 settembre 2025 Droga in piazza Mazzini, arrestati due spacciatori grazie anche a segnalazioni YouPol

Nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, la Polizia di Stato della Questura di Livorno ha tratto in arresto, nell’area intorno a Piazza Mazzini, due cittadini tunisini, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio.

Gli investigatori della Squadra Mobile, infatti, si erano già qualche giorno prima attivati in piazza Mazzini mettendo in atto, anche grazie ad alcune segnalazioni YOUPOL inoltrate dagli utenti alla Questura, veri e propri servizi di appostamento, svolti anche con l’ausilio delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.

Ed è proprio nel corso di uno di questi servizi che notavano i movimenti sospetti di un cittadino di origini tunisine – ben noto agli operanti stessi perché già tratto in arresto nel mese di gennaio – che entrava e usciva da un portone di una delle palazzine situata in una via vicina alla piazza.

Sottoposto ad un più approfondito controllo, l’uomo, di anni 32, colto sul fatto, consegnava ai poliziotti 3 involucri in cellophane termosaldati ciascuno contenente sostanza polverosa bianca che di lì a poco il test specifico avrebbe accertato trattarsi di cocaina, con ogni probabilità destinati alla cessione a terzi, data anche la somma di 50 euro trovata nei jeans del trentaduenne. Per questo motivo, gli agenti decidevano di perquisire l’abitazione dalla quale, fino a pochi istanti prima, avevano visto il soggetto entrare ed uscire.

Una volta dentro, nella stanza del tunisino veniva trovato sdraiato su un secondo letto un connazionale, di anni diciotto, che aveva nell’immediata disponibilità altri nove involucri delle stesse fattezze di quelli trovati pochi istanti prima al “socio”, e contenente anch’essi sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La perquisizione svolta all’interno della stanza da letto dei due consentiva il rinvenimento, nascosta sotto il materasso del primo, di una busta in plastica trasparente con dentro oltre novanta grammi di cocaina, questa volta non suddivisa in dosi. Nella stessa camera, inoltre, trovavano un migliaio di euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, reputate dagli investigatori il provento dell’illecita attività di spaccio.

Gli uomini della Squadra Mobile, pertanto, dopo aver posto sotto sequestro droga – oltre un etto di cocaina considerando anche i 12 involucri sequestrati a entrambi – e soldi, traevano i due cittadini tunisini in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del magistrato di turno, li associavano al carcere di Livorno in regime di custodia cautelare. Dopo averne convalidato gli arresti, il GIP disponeva l’applicazione per entrambi l’obbligo di dimora nel Comune di Livorno oltre che l’obbligo di firma giornaliero presso gli uffici della Questura.

Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti, comunque, saranno vagliate dal Giudice preposto precisando che, per il principio d’innocenza che vige nel nostro ordinamento, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

È il sesto arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti operato dalla Polizia di Stato di Livorno nel giro di un mese e mezzo nel centro cittadino del capoluogo labronico: i controlli antidroga, fortemente voluti dal Questore di Livorno in tutta la città anche in risposta alle numerose segnalazioni YOUPOL della cittadinanza, andranno avanti nei prossimi mesi.

Droga in piazza Mazzini, arrestati due spacciatori grazie anche a segnalazioni YouPol