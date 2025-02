Home

Droga nascosta nel fazzoletto sul bancone, denunciata una donna

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025 Droga nascosta nel fazzoletto sul bancone, denunciata una donna

La Polizia di Stato di Livorno, nell’ambito dell’attività di intensificazione dei servizi di controllo del territorio inseriti in una più ampia attività di contrasto dei fenomeni delittuosi inerenti lo spaccio e uso di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri 25 febbraio denuncia una barista trovata in possesso di 1,70 gr di cocaina.

Gli agenti della Sezione Volanti unitamente una pattuglia della Polizia Municipale e due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, procedevano ad un controllo avventori presso un esercizio commerciale ubicato in centro.

L’addetta al “bancone”, identificata successivamente per cittadina comunitaria di 37 anni domiciliata a Livorno con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, alla vista degli della polizia si irrigidiva e cercava di nascondere un fazzoletto di carta all’interno della sua borsa che aveva nelle immediate vicinanze.

Gli agenti procedevano quindi alla perquisizione personale della barista e all’interno del fazzoletto rinveniva 6 involucri in cellofan contenente sostanza bianca risultata poi, a seguito di analisi svolte dalla Polizia Scientifica, essere cocaina.

La donna veniva quindi accompagnata presso gli Uffici della Questura e denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.