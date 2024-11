Home

2 Novembre 2024

Livorno 2 novembre 2024 – Droga nel parco di Rimigliano, denunciati due spacciatori

Nell’ambito di un servizio finalizzato anche al contrasto del fenomeno dello spaccio degli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di San Vincenzo hanno denunciato in stato di libertà due persone, un 35enne di origini africane e una 34enne italiana, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel percorrere via della Principessa nelle immediate vicinanze del parco di Rimigliano, anche per verificare alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti dediti al consumo e allo smercio di sostanze in quell’area, i militari hanno notato una coppia uscire a piedi dall’ingresso nr. 3 del parco. I due sono poi saliti a bordo di un’auto parcheggiata nei pressi e sono ripartiti, quando, alla loro vista, il passeggero ha maldestramente gettato qualcosa dal finestrino nell’evidente tentativo di disfarsene. A quel punto i carabinieri li hanno fermati per poter procedere al loro controllo, non prima però di aver recuperato quanto precedentemente visto gettare, che è stato appurato essere due involucri termosaldati con oltre 28 grammi di eroina, posti in sequestro.

Alla guida dell’auto c’era la 34enne, peraltro sprovvista di patente di guida per non averla mai conseguita, che è stata sanzionata anche ai sensi del codice della strada, mentre l’auto, non intestata a lei, è stata sottoposta a fermo amministrativo e affidata a terzi.

Ad entrambi è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio, del quale dovranno rispondere all’AG di Livorno.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

