13 Febbraio 2025

La Polizia di Stato di Livorno arresta un giovane di 21 anni che deteneva la droga in una scatola di caramelle

Livorno 13 febbraio 2025 Droga nella scatola delle caramelle, arrestato un 21enne con doppia cittadinanza

Lunedì 10 febbraio, nel corso dell’operazione alto impatto effettuata con il rinforzo delle macchine del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, gli agenti della Squadra Mobile di Livorno procedevano ad un controllo presso un Hotel del centro città. Nei giorni scorsi infatti il giovane era stato notato più volte entrare ed uscire dall”hotel guardandosi intorno con circospezione.

Verificata la sua presenza in albergo gli agenti andavano nella sua camera per procedere al controllo.

Appena entrati nella camera dell’uomo, Livornese del 2003 con doppia cittadinanza italiana/tunisina, i poliziotti notavano sul comodino un involucro in cellophane con della polvere bianca all’interno.

Procedevano quindi alla perquisizione personale e locale che faceva rinvenire inoltre la somma di € 390,00 in banconote di vario taglio nonché, in una scatolina di caramelle, 21 involucri in cellophane termosaldato contenenti polvere bianca.

Da accertamenti successivi esperiti presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica i 22 involucri risultavano contenere sostanza stupefacente del tipo Cocaina del peso lordo complessivo di gr. 8,34.

Il giovane veniva quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

