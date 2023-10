Home

Cronaca

Droga nell’alloggio ERP occupato. Municipale libera l’appartamento, identificato e denunciato l’occupante

Cronaca

10 Ottobre 2023

Droga nell’alloggio ERP occupato. Municipale libera l’appartamento, identificato e denunciato l’occupante

Livorno 10 ottobre 2023 – Droga nell’alloggio ERP occupato. Municipale libera l’appartamento, identificato e denunciato l’occupante

Nel corso dell’operazione di liberazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente in via della Livornina; la Polizia Municipale ha trovato un uomo privo di documenti e lo ha portato al Comando per l’identificazione.

Nell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish.

E’ stata dunque, effettuata la perquisizione formale e più dell’intero appartamento dove sono stati trovati 2 bilancini di precisione, 4 telefoni cellulari, 2 orologi, un borsello contenente monete, una targa di ciclomotore e circa 90 grammi di cocaina.

Quanto sopra elencato veniva acquisito e posto sotto sequestro.

L’alloggio è stato recuperato e chiuso per evitare nuove occupazioni abusive.

L’uomo è stato denunciato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin