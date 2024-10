Home

23 Ottobre 2024

Droga nell’ovetto tipo “Kinder”: irregolare senza fissa dimora indagato a piede libero

Intorno alle 21:45 del 22 ottobre, gli agenti della Sezione Volante della Polizia di Livorno sono intervenuti in Piazza Mazzini dopo la segnalazione di alcuni stranieri intenti a vendere sostanze stupefacenti. Sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo che, alla vista della pattuglia, è fuggito rapidamente in direzione di Corso Mazzini.

Un agente della volante lo ha immediatamente inseguito a piedi. Il fuggitivo è statoraggiunto e bloccato nonostante opponesse resistenza sbracciando e tirando calci.

Lo straniero, identificato come cittadino tunisino del 2005, irregolare sul Territorio Nazionale e senza fissa dimora, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un ovetto tipo “Kinder” con al suo interno nr. 5 involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza in polvere bianca risultata da successivo accertamento tecnico essere cocaina per un peso complessivo di gr. 2,25 e la somma di 265 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Alla luce di quanto sopra il tunisino veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura. Qui emergeva un respingimento emesso dal Questore della Provincia di Trapani in data 04. 08. 2024 con relativo ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni al quale non aveva ottemperato. Il tunisino è stato quindi indagato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza nonché per aver violato l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato Italiano.

