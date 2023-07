Home

27 Luglio 2023

Livorno 27 luglio 2023 – Droga, scooter rubato, spray al peperoncino e soldi. Arrestato clandestino tunisino

Un uomo di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato questo pomeriggio dagli agenti della polizia di stato di Livorno, in possesso di droga, soldi, spray al peperoncino e di scooter rubato

L’arresto è avvenuto intorno alle 15.30, all’angolo tra via Garibaldi e via Palestro, dove gli agenti hanno notato il sospetto a bordo di un motociclo fermo sul ciglio della strada.

Durante il controllo, hanno scoperto che il mezzo era stato rubato e che il conducente, un tunisino del 1993, era entrato illegalmente in Italia il 29 aprile 2023.

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato addosso al soggetto 52,25 grammi di cocaina; 87,99 grammi di hashish; uno spray al peperoncino e un bilancino di precisione. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato 1240 euro circa in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tunisino, che non aveva precedenti penali, è stato denunciato anche per ricettazione e tradotto direttamente in carcere in attesa di convalida.

