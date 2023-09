Home

Droga, soldi e bilancino nella Mercedes, sequestro del mezzo, denuncia e rimpatrio per due tunisini

14 Settembre 2023

Droga, soldi e bilancino nella Mercedes, sequestro del mezzo, denuncia e rimpatrio per due tunisini

Livorno 14 settembre 2023 – Droga, soldi e bilancino nella Mercedes, sequestro del mezzo, denuncia e rimpatrio per due tunisini

Nella serata di ieri , 13 settembre, gli agenti della polizia impegnati sul territorio per il controllo e la sicurezza dei cittadini hanno denunciato due persone e sequestrato una Mercedes

In via della cinta esternagli agenti di polizia procedevano al controllo di un’auto con a bordo due cittadini stranieri. Visti i comportamenti insofferenti al controllo dei due soggetti e dei precedenti di polizia a loro carico, venivano accompagnati negli uffici per ulteriori accertamenti

Alla guida dell’auto vi era un tunisino dell’1985 ed il passeggero era un connazionale del 1999- entrambi sedicenti, viaggianti a bordo di una Mercedes a bordo della quale veniva rinvenuta sostanza quasi certamente stupefacente tipo hashish, denaro contante e due bilancini funzionanti

L’attività condotta a carico dei due portava alla loro denuncia in stato di libertà per la violazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 e 110 C.p. in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per grammi tipo hashish 40,61 lordi; 495 euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio e due bilancini digitali funzionanti.

Tutto debitamente sequestrato così come l’auto sulla quale viaggiavano in quanto mezzo utilizzato per trasportare la droga.

I due, terminati gli atti di rito, venivano messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto non in regola sul territorio nazionale.

