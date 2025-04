Home

24 Aprile 2025

Droga, triplice arresto a Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno) 24 aprile 2025 Droga, triplice arresto a Rosignano

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cecina e quelli del locale Comando Stazione hanno arrestato tre cittadini stranieri di origine tunisina, di età compresa tra i 22 ed i 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un mirato servizio antidroga nel comune di Rosignano Marittimo svolto in abiti civili ma con il supporto operativo della pattuglia automontata con colori d’istituto, i militari hanno individuato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla in località Giardino per un controllo. A bordo vi erano i tre soggetti, già noti per precedenti specifici, che sono stati sottoposti a perquisizione nel corso della quale i carabinieri hanno rinvenuto frammenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed alcune centinaia di euro in contanti.

La successiva perquisizione, estesa anche alle abitazioni dei tre, ha permesso di recuperare 367 grammi di cocaina e 4.740 euro in contanti, verosimilmente provento di attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i tre tunisini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopodichè sono stati tradotti, come disposto dal PM di turno, presso il carcere di Livorno in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività dei carabinieri è stata convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Livorno che, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto per tutti e tre gli indagati la custodia cautelare in carcere.