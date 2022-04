Home

Droni in volo fino al 10 aprile in area mercatale, le riprese servono al progetto di riqualificazione

2 Aprile 2022

Livorno, 2 aprile 2022

Nell’ambito della procedura del concorso di progettazione in due gradi che il Comune di Livorno ha indetto per la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti e piazza Cavallotti, sono in programma in questi giorni alcune riprese aerofotogrammetriche tramite piccoli droni.

Le riprese, che salvo avverse condizioni meteo si concluderanno entro il 10 aprile, sono effettuate con la finalità pubblica di completare i rilievi degli spazi pubblici e delle facciate degli edifici che definiscono e contornano lo spazio urbano oggetto della futura riqualificazione.

Sono interessate via Buontalenti, piazza Cavallotti e le vie adiacenti, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto ai fini perseguiti.

Incaricata dell’effettuazione delle riprese è la società Area 3D di Livorno.

Le immagini acquisite saranno utilizzate per produrre gli elaborati tecnici conoscitivi che saranno successivamente pubblicati, in libera visione, sulla piattaforma informatica del consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori (https://concorsiawn.it) nella sezione che sarà appositamente dedicata a questo concorso di progettazione in due gradi.

La pubblicazione delle elaborazioni dei rilievi sulla piattaforma informatica sarà effettuata solo a seguito dell’oscuramento di eventuali dati personali (volti, targhe, ecc.).

Gli eventuali dati personali, esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno custoditi dal Comune di Livorno nel rispetto delle norme vigenti. Responsabile per la protezione dati del Comune di Livorno è l’avv. Marco Giuri (marcogiuri@studiogiuri.it).

Gli interessati possono inoltre esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all’utilizzo dei dati e di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mcelentano@comune.livorno.it

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, infine, gli interessati possono proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritengano che il trattamento violi il citato Regolamento.

