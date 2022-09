Home

"Drop In – Cadere dentro" è il titolo di un libro e di una mostra fotografica di Serafino Fasulo

8 Settembre 2022

8 Settembre 2022

"Drop In – Cadere dentro" è il titolo di un libro e di una mostra fotografica di Serafino Fasulo

Livorno 8 settembre 2022 – “Drop In – Cadere dentro” è il titolo di un libro e di una mostra fotografica di Serafino Fasulo che sabato 10 settembre alle 21.30 saranno presentati a Villa Trossi (ingresso libero), con la partecipazione delle fotografe Antonella Monzoni e Eleonora Carlesi.

Il lavoro di Fasulo è il risultato di cinque anni di scatti fotografici, viaggi e appunti che lui stesso racconta così.

Un vagare tra confini e lungo il corso di fiumi fatto di incontri con il passato e con persone venute da lontano. Materia che ha trovato una risposta temporanea in una riflessione autobiografica.

Seguendo a ritroso il cammino che la famiglia di mia nonna aveva fatto alla fine dell’800 negli Stati Uniti, ho percorso la Highway 61 che da Chicago porta a New Orleans. Ad accompagnarmi sono stati il Blues, il Mississippi e alcune domande: quale è il confine tra fiume e mare? Quanto a lungo rimangono in equilibrio fiume e mare prima di annullarsi l’uno nell’altro?

Dopo aver seguito il corso del Mississippi, è stato il Danubio a condurmi fino al Mar Nero, dove l’Europa scivola in acqua per riemergere Asia, poi sono stati gli spostamenti di gente alla ricerca del diritto alla vita a guidarmi. Infine mi è sembrato di aver le idee chiare: fotografando luoghi e sguardi d’altrove ho cercato me stesso negli altri. Nei bisogni dei migranti di oggi mi è sembrato di trovare tribolazioni antiche e vicine; nell’incontro delle acque, una risposta naturale all’assurdità dei muri; nel viaggio, il senso delle cose.

La realizzazione del libro è avvenuta grazie all’incontro con Antonella Monzoni, fotografa e vice-direttrice del prestigioso magazine Gente di Fotografia.

È stato facile e costruttivo lavorare con Antonella, curatrice del volume. L’incontro di sensibilità che si sintonizzano produce energia nuova. A presentare la serata, Antonella Monzoni sarà affiancata dalla fotografa Eleonora Carlesi, autrice di toccanti reportage fotografici che mettono al centro le donne come prime vittime delle guerre, portatrici di un dolore che nessun trattato di pace può sopire.

La presentazione del libro e della mostra, che consiste in 15 foto scelte da Sara Nelli e prodotte dal Photo Festival del Comune di Rosignano M.mo, presso La Fondazione Trossi-Uberti di Livorno è per me motivo di ben-essere, perché in questa scuola, davanti ad un cavalletto, ho trascorso, in passato, momenti bellissimi. Di nuovo passato e presente, come in “Drop In – Cadere dentro”, si mescolano per generare futuro.

