26 febbraio 2020

Duathlon, i risultati della tappa di Coppa Toscana 2020 alla pista Mancini di Stagno

Collesalvetti (Livorno) – Si è svolto, il Duathlon MTB “OMINO DI FERRO”, organizzato da Livorno Triathlon. La manifestazione, alla sua seconda edizione, inserita nel calendario nazionale del Federazione Italiana Triathlon, ha aperto la stagione del Circuito di Coppa Toscana 2020. Percorso misto sterrato asfalto e multilap, con brevi dossi e tratti di singol track, l’evento ha visto il confronto degli atleti provenienti da diverse località toscane e fuori regione.

La manifestazione è stata ospitata nello scenario del parco pubblico della pista “IVO Mancini” di Stagno, grazie alla collaborazione del Comune di Collesalvetti e della Proloco locale.

Le categorie Senior e Master si sono affrontate lungo la pista con una partenza bruciante alle ore 12:30. In testa fin dai primi 2,5 km con il pettorale 238 il triathleta Salini Gabriele della società 707, incalzato, in zona cambio, dagli inseguitori Masetti A. (trievolution a.s.d.), Lisi Filippo (Empoli Triathlon) e Catalano D. (sbr3). Durante la frazione di MTB di 6km la strategia della testa della corsa è stata decisa e perentoria, Salini G. riesce a distanziare gli avversari facendo il vuoto. All’uscita della seconda transizione la disciplina è cambiata lasciando le posizioni invariate e dopo 1,5km veloce il podio vede

1° Salini G. 707 27’56”

2° Masetti A. Tri Evolution 28′ 31″

3°Catalano D. SBR3 28’47”

Primo dei livornesi Rossi Lorenzo si posiziona al 7° posto con un ottima prestazione, con il tempo di 29’30” seguito dal giovane Scali Lorenzo 29’46” entrambi del Livorno Triathlon.

Gara dura, non ha risparmiato nulla alle femmine partecipanti che si sono affrontate sullo stesso percorso dei maschi. Sono state in cinque a tentare il colpaccio: Voliani M. (livorno Triathlon), Montani C. (sbr3), Nicolucci I (Livorno Triathlon), Bisi E (Livorno Tri) e Di Cosimo Gaia. Ma dopo la fase di corsa, i primi giri in MTB hanno fatto la differenza, solo in due a tentare la fuga: Voliani e Nicolucci entrambi del Livorno Triathlon, mentre la altre hanno provato a seguirle. Una frazione di bici senza errori ha visto Nicolucci e Voliani affrontare l’ultima fase run con un distacco contenuto tra le due, al traguardo, prima delle donne, giunge Nicolucci Ilenia (Livorno Triathlon) con il tempo di 31’36”, seguita da Voliani M. 31’43” e Montani C. 37’03”. Gli organizzatori ringraziano il sostegno degli sponsor tecnici “Splash”, “Latte Maremma” e “Veloce Corporate”, oltre alla puntuale assistenza medica la Società di Volontaria Soccorso.