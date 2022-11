Home

5 Novembre 2022

Due auto si ribaltano sulla Variante, feriti un giovane ed un 61enne

Livorno 5 novembre 2022

Questa mattina intorno alle ore 03.15 è avvenuto un incidente stradale sulla Variante in direzione Sud tra le uscite di Livorno Centro e Porta a Terra

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona del sinistro stradale, la polizia municipale per i rilievi del caso e stabilire le dinamiche dell’incidente e le ambulanze dell’SVS e della Misericordia di Montenero.

I volontari inviati sul posto dl 112 si sono presi cura dei pazienti che fortunatamente non hanno riportato gravi Conseguenze.

I due feriti, entrambi livornesi, un uomo di 61 anni ed un giovane 23enne sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo

