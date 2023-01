Home

Cecina

28 Gennaio 2023

Due automobilisti trovati con dosi di stupefacenti per uso personale, patente ritirata e segnalazione alla prefettura

Cecina (Livorno) 28 gennaio 2023 – Due automobilisti trovati con dosi di stupefacenti per uso personale, patente ritirata e segnalazione alla prefettura

Proseguono i controlli antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Cecina che hanno

svolto servizi mirati a prevenire e contrastare il consumo di droga tra i giovani e non solo,

nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal

Comando Provinciale di Livorno.

In particolare nel corso dei servizi serali/notturni effettuati, i militari della Stazione di

Donoratico e quelli della Stazione di Rosignano Marittimo hanno fermato e controllato

due automobilisti, un 22enne ed un 43enne; entrambi sono stati trovati in possesso di

alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina, nel limite

consentito dell’uso personale. Per i due è scattata la segnalazione, quali assuntori di

stupefacenti, alla locale Prefettura, così come previsto dell’art.75 D.P.R.309/90, con

contestuale ritiro della patente di guida.

