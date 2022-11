Home

24 Novembre 2022

Due chiusure dell’ufficio mobilità per adozione nuova piattaforma, ecco quando

Sportello Mobilità chiuso al pubblico venerdì 25 e lunedì 28 novembre per l’adozione di una nuova piattaforma

Dal 29 novembre le operazioni di rilascio e rinnovo dei contrassegni di svolgeranno interamente su web

Livorno, 24 novembre 2022

Venerdì 25 e lunedì 28 novembre lo Sportello Mobilità del Comune di Livorno (Palazzo Nuovo)

rimarrà chiuso al pubblico per consentire le operazioni necessarie all’adozione di un nuovo applicativo per il rilascio dei contrassegni ZTL, ZSC e contrassegno invalidi.

L’intervento si pone nell’ottica di adottare procedure innovative che consentano la dematerializzazione del contrassegno e una gestione più snella del servizio.

Con il nuovo portale le operazioni di rilascio e rinnovo dei tagliandi si svolgeranno interamente su web e non sarà prevista la possibilità di uso del cartaceo.

Le operazioni saranno svolte direttamente dall’utente che, dopo essersi identificato tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), potrà provvedere al rilascio o al rinnovo direttamente dal portale pagando tramite PagoPA.

Non sarà, quindi, più necessario recarsi negli uffici comunali per ritirare il contrassegno cartaceo, perché sarà possibile stamparlo in autonomia.

La precedente abilitazione continuerà a valere fino alla sua naturale scadenza.

La piena operatività del nuovo portale è prevista da martedì 29 novembre.

