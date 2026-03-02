Home

2 Marzo 2026

Livorno 2 marzo 2026 Due convincenti successi conditi dal bonus-attacco per le due squadre del Granducato 2025 under 16

Due larghi e convincenti successi conditi dal bonus-attacco hanno caratterizzato le partite casalinghe delle due rappresentative del Granducato 2025 under 16 in questo intenso weekend, nel quale il mese di febbraio ha lasciato il passo al mese di marzo. Il Granducato 2025 è la franchigia – colori sociali il bianco e il rosso – nata nella scorsa estate ed è il frutto della proficua collaborazione tra i Lions Amaranto Livorno ed il Bellaria Pontedera. Le partite interne e gli allenamenti congiunti vengono alternati tra il ‘Priami’ di Stagno e il campo pontederese di viale Europa: sono gli impianti amici, rispettivamente, dei Lions e del Bellaria. Grazie alle ampie rose a disposizione, i ‘Granduchi’ hanno allestito quattro formazioni: due sono attive nella categoria under 18 e due, appunto, nella categoria under 16.

In tutto, in questo soleggiato fine settimana, per gli under 16 biancorossi 14 mete all’attivo e solo 4 al passivo. Sabato 28 febbraio il Granducato 2025 ‘2’ under 16, a Pontedera, ha battuto 33-10 lo Spezia. Lo schieramento biancorosso iniziale: Cinquini; Catastini, Trezza, Serafini (4 trasformazioni), Romano; Ciulli, Prestinari; Agretti (cap.; 2 mete), Dal Canto (1 meta), Spagnoli (1 meta); Guarducci, D’Angelo; Brondi, Ricci C. (1 meta), Gianfaldoni. Entrati anche: Terreni, Barsotti, Bartolini e Ricci M.. Sempre a Pontedera, domenica primo marzo il Granducato 2025 ‘1’ ha liquidato 53-12 i parmensi del Colorno. Lo schieramento: Casalini Gi.; Bellandi (3 mete), Niang, Cipolli (1 meta), Fabozzi; Archibusacci (2 mete e 4 trasformazioni), Spezi (2 mete); Mazzei (1 meta), Guidi, Galluzzi; Iobashvili, Forgione; Cioli, Orsucci, Pascucci. Entrati anche: Mangiaracina, Pannese, Ferretti, Marsano.

La partita Granducato ‘2’ – Spezia era valida per l’ottava giornata del campionato territoriale, il torneo che coinvolge, oltre allo stesso Spezia, le sei squadre toscane che non si sono qualificate ai due tornei interregionali. Questa la classifica (tra parentesi le partite disputate): Tirreno (7) 35; I Titani Viareggio (7) 24; Granducato ‘2’ (8) 21; Spezia (7) e Vasari Arezzo (6) 15; Firenze 1931 (7) 11; Valdarno* (6) -1. *Valdarno sconta 4 punti di penalizzazione. La partita Granducato ‘1’ – Colorno era valida per la decima giornata del campionato interregionale ‘2’, il torneo che coinvolge le migliori otto squadre del centro Italia non qualificate al campionato élite. Il Granducato ‘1’, con l’affermazione ottenuta con i parmensi si è nuovamente issata solitaria in vetta alla classifica. Nel prossimo turno, domenica 15, i biancorossi giocheranno in trasferta con il Bologna: sarà il confronto diretto con in palio – al 99 per cento – la prima piazza conclusiva del torneo. La situazione in graduatoria a 4 turni dalla fine: Granducato ‘1’ 46; Bologna 43; Cavalieri Prato/Sesto ‘2’ 28; Scandicci 24; Pesaro* 21; Lyons Piacenza e Colorno 18; Valdarno* 11. *Pesaro e Valdarno una partita in meno.

Il ‘gruppone’ degli under 16 del Granducato 2025 è guidato dall’allenatore in quota Lions Davide Mantovani (coadiuvato da Andrea Bertini e Daniele Mazzoni, giovani giocatori della prima squadra amaranto) e dagli allenatori in quota Bellaria Francesco Gasperini, Alessio Zeggio e Livio Macina.