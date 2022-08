Home

Due cuccioli di 60 giorni cercano ancora casa, adottali

29 Agosto 2022

Livorno 29 agosto 2022

L’associazione A.L.C.A e L’associazione ATA PC, sono impegnate in questi giorni a trovare una famiglia a dei cuccioli di appena 60 giorni.

“Per alcuni abbiamo già trovato delle belle famiglie (lo fanno sapere dall’assiciazioni). Ne restano due, sono cuccioli che non cresceranno più di tanto. Da adulti diventeranno una taglia medio piccola.

Aspettiamo famiglie desiderose di adottare un amico a quattro zampe.

Noi , come sempre, faremo un verifica domiciliare e vi consegneremo, gratuitamente il piccolo.

Per info telefonare a Giovanna Giusti tel 370 3640233 oppure a me Simona Bertotto tel 331 3101075.

Si affida dopo visita domiciliare gratuitamente!

