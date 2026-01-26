Home

Due cuori e una speranza: Eros e Bimba cercano casa

26 Gennaio 2026

Due cuori e una speranza: Eros e Bimba cercano casa

Livorno 26 gennaio 2026

Un legame che chiede futuro: Eros e Bimba, due cuori che cercano casa insieme

C’è un video che in questi giorni racconta più di mille parole: Eros e Bimba che si cercano con lo sguardo, si muovono insieme, scodinzolano, si affidano l’uno all’altra con naturalezza. È la loro quotidianità alla Cuccia nel Bosco, il canile comunale di Livorno, ed è anche la prova più sincera del legame profondo che li unisce.

Eros e Bimba sono due cani cresciuti insieme e rimasti inseparabili anche dopo l’arrivo in canile, avvenuto nel settembre 2025, quando la famiglia che li accudiva non ha più potuto occuparsi di loro. Oggi aspettano una nuova possibilità, possibilmente insieme, perché separarli significherebbe spezzare una relazione costruita giorno dopo giorno, fatta di fiducia, affetto e reciproco sostegno.

Eros è un meticcio maschio di piccola taglia, ha circa otto anni ed è un cane tranquillo, equilibrato, capace di trasmettere serenità. Bimba, meticcia di taglia media, ha circa due anni ed è più giovane, vivace e curiosa, ma sempre attenta al suo compagno di vita. Nel video si percepisce chiaramente: Bimba prende sicurezza da Eros, Eros si affida alla presenza di Bimba.

Entrambi sono socievoli, ben educati e abituati al guinzaglio, adatti a una famiglia. I cani sono in adozione anche se sarebbe meglio che trovassero una famiglia che sappia apprezzare una piccola comunità affettiva già formata, adottandoli insieme. L’adozione in coppia sarebbe non solo un desiderio o una speranza, ma un atto di rispetto verso la loro storia.

Chiunque voglia conoscerli può recarsi al canile comunale La Cuccia nel Bosco, in via del Vallin Buio 2, zona Pian di Rota, durante gli orari di apertura.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (orario di ufficio), oppure tutti i giorni Giovanna Giusti, presidente dell’associazione animalista ALCA, al numero 370 3640233. È inoltre disponibile l’indirizzo email animali@comune.livorno.it.

A volte basta guardare un video per capire che una casa può cambiare una vita. In questo caso, due vite insieme.