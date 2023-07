Home

Cronaca

Due donne sinti arrestate per tentato furto in casa a Livorno, presentano subito certificati di gravidanza

Cronaca

8 Luglio 2023

Due donne sinti arrestate per tentato furto in casa a Livorno, presentano subito certificati di gravidanza

Livorno 8 luglio 2023 – Due donne sinti arrestate per tentato furto in casa a Livorno, presentano subito certificati di gravidanza

Sventato nel tardo pomeriggio di ieri a Livorno un tentativo di furto in abitazione .

Intorno alle 18.30, una segnalazione al numero delle emergenze 112 ha fatto intervenire le Volanti della Polizia di Stato in Via Coltellini, dove il proprietario di una casa aveva sorpreso due donne sinti che erano entrate nell’abitazione.

Le due ladre, entrambe presumibilmente incinte, sono di origine sinti e identificate come una moldava del 1993 e una serba del 2002. Una delle donne aveva con sé un referto del pronto soccorso e l’altra un certificato medico in lingua straniera, per dimostrare il loro stato di gravidanza.

Le Volanti hanno proceduto all’arresto delle due donne per tentato furto in abitazione in concorso, reato previsto dagli articoli 110, 56 e 624 bis del codice penale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin