Due furti in supermercati e scooter rubato, la polizia ferma algerino irregolare

20 agosto 2019

Rintracciato e denunciato un cittadino straniero per ricettazione e furto aggravato in concorso .

Livorno 20 agosto 2019 – Alle h. 4.50 di questa notte il personale dell’UPGSP interveniva in via Giordano Bruno per controllare un motociclo ed il relativo conducente, che veniva identificato per J.B.A.M. algerino del 78.

Il motorino risultava rubato come da denuncia sporta in data 14 agosto presso i Carabinieri della stazione di Ardenza.

Gli operatori di polizia riconoscevano nel soggetto straniero uno degli autori del furto perpetrato in nella notte presso il supermercato Incoop, ripreso da un video amatoriale.

Inoltre l’algerino, unitamente ad un altro rimasto da identificare, aveva già effettuato altro furto presso la coop di via toscana verso le 04.00 ove era intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

La sala operativa dei carabinieri forniva alla centrale della polizia la descrizione degli autori previa visione delle telecamere a circuito interno, alcune delle quali corrispondevano a J.B.A.M

L’uomo veniva quindi accompagnato negli uffici della polizia e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione e furto aggravato.

Sono state attivate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.-