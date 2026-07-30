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Due giganti del mare davanti alla Biodola: i superyacht Luminance e Breakthrough incantano l’Isola d’Elba (Foto)

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30 Luglio 2026

Due giganti del mare davanti alla Biodola: i superyacht Luminance e Breakthrough incantano l’Isola d’Elba (Foto)

PORTOFERRAIO (isola d’Elba, Livorno) 30 luglio 2026

Due autentici colossi della nautica di lusso hanno catturato l’attenzione di residenti e turisti nelle acque dell’Isola d’Elba. Davanti alla spiaggetta di Scaglieri, nel golfo della Biodola, sono stati immortalati i superyacht Luminance e Breakthrough, protagonisti di uno degli avvistamenti più spettacolari dell’estate. Le immagini sono state realizzate dal fotografo Ezio Cairoli.

Il più imponente dei due è Luminance, lungo circa 140 metri, uno dei più grandi yacht privati attualmente in navigazione. L’imbarcazione è attribuita al magnate ucraino Rinat Akhmetov e si distingue per le sue dimensioni eccezionali e le linee moderne, che la rendono immediatamente riconoscibile anche a grande distanza.

Poco distante si trovava Breakthrough, lungo 119 metri e considerato uno degli yacht tecnologicamente più avanzati al mondo. Costruito dal cantiere olandese Feadship, rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione nel settore grazie al suo sistema di propulsione alimentato a idrogeno liquido, una soluzione progettata per ridurre le emissioni rispetto ai tradizionali sistemi di alimentazione.

L’imbarcazione utilizza serbatoi criogenici nei quali l’idrogeno viene conservato a circa -253 gradi Celsius. Durante la produzione di energia, il sistema genera principalmente vapore acqueo e recupera il calore prodotto per alimentare diversi servizi di bordo, aumentando l’efficienza energetica complessiva.

Oltre all’innovazione tecnologica, Breakthrough colpisce per il livello di comfort offerto ai suoi ospiti. A bordo trovano spazio, tra le altre dotazioni, un eliporto, una spa, una palestra, una piscina a sfioro, un cinema privato, una biblioteca, diverse vasche idromassaggio e perfino un campo da basket, caratteristiche che ne fanno un vero resort galleggiante.

L’arrivo contemporaneo di Luminance e Breakthrough conferma ancora una volta il richiamo esercitato dall’Isola d’Elba sulle grandi imbarcazioni internazionali. Ogni estate le acque dell’Arcipelago Toscano diventano infatti approdo privilegiato per yacht appartenenti ad alcuni tra i più importanti imprenditori e grandi patrimoni mondiali, attratti dalla bellezza delle coste, dalla trasparenza del mare e dalla riservatezza che l’isola riesce ancora a offrire.

Gli scatti realizzati da Ezio Cairoli testimoniano un’immagine destinata a rimanere tra quelle simbolo dell’estate 2026: due dei più esclusivi superyacht del mondo ancorati davanti a uno degli angoli più suggestivi dell’Elba, dove innovazione, lusso e paesaggio naturale si sono incontrati in uno scenario di straordinario impatto visivo.