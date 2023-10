Home

Cronaca

Due giornate di musica contemporanea al Conservatorio Mascagni per la Rassegna Suoni Inauditi

Cronaca

17 Ottobre 2023

Due giornate di musica contemporanea al Conservatorio Mascagni per la Rassegna Suoni Inauditi

Livorno 18 ottobre 2023 – Due giornate di musica contemporanea al Conservatorio Mascagni per la Rassegna Suoni Inauditi

Dopo il successo della prima parte della Rassegna, tenuta ad aprile e maggio di quest’anno, l’undicesima edizione di Suoni Inauditi continua nella sua seconda parte nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre presso l’Auditorium C. Chiti del Conservatorio Mascagni.

La seconda parte della Rassegna, dal titolo Extended Acoustic Reality (EAR) featuring agami and A-Live; è in collaborazione con Mezzo Forte Design, Luigi Agostini Sound Design e con il patrocinio del Comune di Livorno. Per questa edizione di Suoni Inauditi, Marco Liuni (Mezzo Forte) e Luigi Agostini Sound Design, curatori della seconda parte della rassegna, presentano in anteprima assoluta agami e A-Live, le prime soluzioni audio professionali per esperienze immersive con cuffie open ear a conduzione ossea.

Le due giornate si aprono il 18 ottobre alle 9:00 con la presentazione degli eventi, a cui partecipa l’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, il Direttore del Conservatorio Mascagni, Federico Rovini, e gli organizzatori. In seguito si propone di provare di persona la nuova esperienza estetica “immersiva” evocata dall’uso in concomitanza delle tecnologie EAR ed Agami, oltre a masterclass destinate agli studenti dei corsi Bachelor della Jam Music Academy di Lucca e agli studenti del Corso di Composizione del Conservatorio Mascagni di Livorno.

A chiudere l’edizione 2023 della rassegna, giovedì 19 ottobre dalle 15:00, sempre nell’Auditorium del Conservatorio, il concerto Agami. L’ingresso è libero .

La partecipazione agli eventi è gratuita su prenotazione . Per prenotarsi scrivere a Luigi Agostini: luigiagostini2@gmail.com

IL PROGRAMMA COMPLETO:

18 Ottobre

ore 9:00 Presentazione dell’evento con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, del Direttore del Conservatorio Mascagni, Federico Rovini, e degli organizzatori. Segue breve conferenza stampa.

dalle ore 11 alle ore 13, a rotazione, (massimo 3 persone per volta su prenotazione) sarà possibile provare di persona la nuova esperienza estetica “immersiva” evocata dall’uso in concomitanza delle tecnologie EAR ed Agami. Liuni ed Agostini saranno disponibili per maggiori informazioni.

ore 14 Creare Paesaggi Sonori. Masterclass riservata agli studenti dei corsi Bachelor della Jam Music Academy di Lucca. Relatore Luigi Agostini. Con la partecipazione straordinaria di Marco Liuni e Francesco Michi.

ore 16 Creare Paesaggi Sonori. Masterclass riservata agli studenti del corso di Composizione del Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno. Relatore Luigi Agostini. Con la partecipazione straordinaria di Marco Liuni, Francesco Michi e Fabio De Sanctis De Benedictis.

19 Ottobre

dalle ore 9 alle ore 12, a rotazione, (massimo 3 persone per volta su prenotazione) sarà possibile provare di persona la nuova esperienza estetica “immersiva” evocata dall’uso in concomitanza delle tecnologie EAR ed Agami. Liuni ed Agostini saranno disponibili per maggiori informazioni.

Ore 15 Esecuzione con breve presentazione a cura degli autori di alcune soundscape compositions create appositamente per il sistema A-Live e l’impianto EAR dell’Auditorium Chiti (gruppi da 25 persone a rotazione).

Programma

Agami, con voce recitante di Elena Maria Visibelli, elaborata da:

Luigi Agostini in Whispers – Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

– Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Fabio De Sanctis De Benedictis in Demo LAML*

Mattia Gabbriellini in EchiDNA*

Marco Benetti in Matematica dello specchio concavo*

Giovanni Montiani in “Ta beauté, exigée par le monde futur” per sax baritono ed elettronica (2022) Sax baritono: Noa Mick

* esecuzioni in prima assoluta

ore 18 Chiusura dell’evento con la riproduzione dell’opera “For you” di Hildegard Westerkamp, gentilmente concessa dall’artista in esclusiva per la riproduzione in multicanale.