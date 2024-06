Home

Eventi

Due giorni con la Goletta Verde, i Tartadogs in azione e visite a bordo. Il programma

Eventi

30 Giugno 2024

Due giorni con la Goletta Verde, i Tartadogs in azione e visite a bordo. Il programma

Livorno 30 giugno 2024 – Due giorni con la Goletta Verde, i Tartadogs in azione e visite a bordo. Il programma

Dopo la prima tappa in Liguria, la Goletta Verde di Legambiente prosegue il suo viaggio lungo la Penisola per monitorare lo stato di salute del mare e delle coste arrivando in Toscana.

Sarà a Livorno dal 1 al 2 luglio e poi a Firenze il 3 luglio per la conferenza stampa finale di presentazione dei dati di monitoraggio delle acque toscane. Giunta alla 38 esima edizione, Goletta Verde porterà in primo piano tra i temi principali la depurazione delle acque, la salvaguardia della biodiversità, l’energia sostenibile e la lotta alla crisi climatica e alle illegalità. Partner principali della campagna sono: ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, e la media partnership de La Nuova Ecologia.

La tappa toscana sarà ricca di appuntamenti che spazieranno dai laboratori didattici per parlare di biodiversità con i progetti Life Delfi e Life Elife (delfini e squali), Life Turtlenest (tartarughe marine) e Life SeaNet (importanza degli ecosistemi marini e delle azioni per prenderci cura dei nostri territori), alle visite a bordo di Goletta Verde, dall’esercitazione dei Tartadogs, la prime unità cinofile create in Italia e in Europa in maniera strutturata per la ricerca e la messa in sicurezza dei nidi di tartaruga marina, agli incontri e convegni sulle questioni d’attualità come la darsena Europa. La Goletta Verde sarà ormeggiata presso Andana degli Anelli al porto di Livorno.

primo giorno di tappa, il 1° luglio, sarà l’esercitazione mattutina dei Tartadogs in programma alle ore 7.30 presso la spiaggia di Calambrone (PI) organizzata in collaborazione con ENCI – Ente Nazionale Cinofilia Italiana. La simulazione rientra nell’ambito del progetto LIFE Turtlenest un progetto europeo che interessa Italia, Spagna e Francia e di cui Legambiente è capofila e si pone come obiettivo quello di far assistere in diretta a due differenti unità cinofile al lavoro, in spiaggia, per la ricerca attiva e la segnalazione passiva dei nidi di tartaruga marina. Info: per la stampa interessata è obbligatorio accreditarsi per tempo inviando un’email a golettaverde@legambiente.it Ad aprire ilun progetto europeo che interessa Italia, Spagna e Francia e di cui Legambiente è capofila e si pone come obiettivo quello di far assistere in diretta a due differenti unità cinofile al lavoro, in spiaggia, per la ricerca attiva e la segnalazione passiva dei nidi di tartaruga marina. Info:

A seguire, alle ore 10.00, presso il porto di Livorno dove è ormeggiala Goletta Vede, seguirà un breve incontro per parlare di “Tartarughe marine, Tartadogs e Goletta Verde per la difesa del mare e dei suoi abitanti” e per fare una foto di rito con gli amici a quattro zampe e l’equipaggio di Legambiente. Tra gli altri eventi di punta sempre il 1 luglio, ore 17.00, a bordo dell’imbarcazione di Legambiente ci sarà un breve convegno sul tema “La biodiversità marina in Toscana: criticità e azioni di tutela”; mentre martedì 2 giugno, ore 10.00, presso Sala Ferretti, dopo i saluti del sindaco di Livorno, prenderà il via il convegno “Occhi blu su darsena Europa: porti, logistica, conversione ecologica dei trasporti marittimi”.

L’equipaggio di Goletta Verde mercoledì 3 luglio si sposterà poi a Firenze per la conferenza stampa finale di presentazione dei dati sulla qualità delle acque toscane che si terrà alle ore 11.00 presso la Libreria “Libri Liberi” (via San Gallo 25/R).

“Sono particolarmente orgoglioso di ospitare la nostra campagna ammiraglia a Livorno – dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – non solo perché era da qualche anno che non approdavamo nella città labronica, ma anche e soprattutto perché sarà l’occasione di approfondire tante tematiche che da locali aspirano a diventare regionali e nazionali”.

il servizio SOS Goletta di Legambiente per segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio compilando l’apposito form sulla pagina dedicata . In questa edizione 2024, tornadi Legambiente per segnalarelungo le coste e le spiagge del proprio territorio compilando l’apposito form sulla

“Cartoline dal mare”: l’arte a bordo della Goletta Verde. Quest’anno è possibile sostenere concretamente il viaggio della Goletta Verde con una donazione tramite la pagina: https://sostieni. legambiente.it/ cartolinadalmare . A fronte di un contributo minimo si potrà ricevere una delle “Cartoline dal mare”: piccole opere realizzate dalle artiste del gruppo Timarete Arte, allo scopo di diffondere il più possibile il messaggio in difesa del mare. Quest’anno è possibile sostenere concretamente il viaggio della Goletta Verde con una donazione tramite la pagina:. A fronte di un contributo minimo si potrà ricevere una delle “Cartoline dal mare”: piccole opere realizzate dalle artiste del gruppo Timarete Arte, allo scopo di diffondere il più possibile il messaggio in difesa del mare.

IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE IN TOSCANA

PROGRAMMA

Lunedì 1, Livorno

Ore 7.30 | presso spiaggia Calambrone (PI) |Tartadogs alla ricerca dei nidi di tartaruga con l’equipaggio di Goletta Verde. Simulazione nell’ambito del progetto LIFE Turtlenest per consentire di assistere in diretta a due differenti unità cinofile al lavoro, in spiaggia, per la ricerca attiva e la segnalazione passiva dei nidi di tartaruga marina. Ore 10.00 presso Goletta Verde ormeggiata ad Andana degli Anelli

Tartadogs e Goletta Verde per la difesa del mare e dei suoi abitanti. Da questa estate, Goletta Verde solcherà i mari italiani e i Tartadogs batteranno le spiagge per mettere in sicurezza uova e piccoli di tartarughe marine. Incontro a bordo di Goletta Verde con Alberto e Ira, pastore olandese, e con Claudia e Gas, Springer spaniel. Ore 10 | a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso Andana degli Anelli

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife ascolteremo dialoghi tra delfini e capiremo perché non dobbiamo avere paura degli squali. Grazie al Life Turtlenest scopriremo nidi e uova di tartarughe marine e impareremo come possiamo aiutare i loro piccoli a raggiungere il mare in sicurezza. E il progetto Life SeaNet ci farà comprendere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini e quali azioni concrete possiamo fare per prenderci cura dei nostri territori. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte! Ore 18 | a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso Andana degli Anelli |La biodiversità marina in Toscana: criticità e azioni di tutela

Coordina Federico Gasperini, Direttore Legambiente Toscana. Partecipano: Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde e responsabile biodiversità, Anna Maria De Biasi, biologa Centro Interuniversitario Biologia Marina, Yuri Galletti, biologo Direttivo Legambiente Toscana

Martedì 2, Livorno



Evento moderato da Luca ATERINI, caporedattore Greenreport, vedrà la partecipazione di Luca SALVETTI, Sindaco di Livorno e i saluti di Gaetano ANGORA, Direttore Marittimo della Toscana C.A.(CP). Introduce: Fausto FERRUZZA, Presidente Legambiente Toscana. Intervengono: Stefano BACCELLI, Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Toscana, Luciano GUERRIERI, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,

Carlo GIANGREGORIO, Legambiente Livorno, Roberto SIRTORI, Legambiente Pisa, Stefano RAIMONDI, Portavoce di Goletta Verde 2024 e responsabile biodiversità Ore 10.00| presso Sala Ferretti |Seminario pubblico “OCCHI BLU SU DARSENA EUROPA: PORTI, LOGISTICA, CONVERSIONE ECOLOGICA DEI TRASPORTI MARITTIMI”Evento moderato da Luca ATERINI, caporedattore Greenreport, vedrà la partecipazione di Luca SALVETTI, Sindaco di Livorno e i saluti di Gaetano ANGORA, Direttore Marittimo della Toscana C.A.(CP). Introduce: Fausto FERRUZZA, Presidente Legambiente Toscana. Intervengono: Stefano BACCELLI, Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Toscana, Luciano GUERRIERI, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,Carlo GIANGREGORIO, Legambiente Livorno, Roberto SIRTORI, Legambiente Pisa, Stefano RAIMONDI, Portavoce di Goletta Verde 2024 e responsabile biodiversità Ore 17.30 – 19.30 | a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso Andana degli Anelli

Visite a bordo

Due giorni con la Goletta Verde, i Tartadogs in azione e visite a bordo. Il programma