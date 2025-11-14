Home

Ambiente

14 Novembre 2025

Livorno 14 novembre 2025 “Due giorni con MrGreen: il potere dei gesti silenziosi”

Due giorni con MrGreen: quando un gesto semplice illumina una città

Sono stati due giorni che difficilmente dimenticherò, trascorsi accanto a un ragazzo speciale che, per discrezione, chiamerò semplicemente ragazzo – racconta MrGreeen che prosegue-. Dietro il suo sorriso tranquillo e la sua timidezza iniziale si nasconde un’anima determinata, uno di quei giovani che non hanno bisogno di proclamarsi eroi per esserlo davvero.

Insieme abbiamo unito energie e volontà per prenderci cura di due luoghi simbolo della nostra città: la Villa Fabbricotti e gli scogli dell’Ardenza. Con guanti, sacchi e tanta pazienza abbiamo raccolto rifiuti di ogni tipo, restituendo dignità a spazi che meritano rispetto. A ogni passo, a ogni sacco riempito, cresceva la consapevolezza che la bellezza dell’ambiente non è qualcosa da pretendere, ma da proteggere.

“MrGreen, come ho imparato a chiamarlo,- racconta “il ragazzo”- mi ha colpito per la sua dedizione silenziosa: non un gesto fuori posto, non una parola di troppo. Solo attenzione, cura, e quel rispetto profondo verso la natura che nasce spontaneo in chi la considera una compagna di viaggio e non un luogo da sfruttare. Tra una risata, qualche confidenza e un po’ di sana fatica, ho capito quanto contano i gesti concreti, anche quelli che nessuno vede.

Non servono grandi discorsi per cambiare qualcosa: servono mani che si sporcano, occhi che osservano davvero e cuori che sanno mettersi a disposizione. E questo ragazzo lo fa senza cercare riconoscimenti, con quella naturalezza che solo i veri altruisti possiedono”.

MrGreen soddisfatto dell’esperienza vissuta insieme al ragazzo conclude: “Sono fiero di lui. Fiero della sua determinazione, della sua gentilezza, della sua capacità di dare senza aspettarsi nulla. In questi due giorni ho visto l’ambiente sorridergli — e, ne sono certo, ho visto anche lui sorridere al mondo, consapevole che prendersi cura di ciò che ci circonda significa prendersi cura anche di noi stessi.”

Alcuni dei materiali raccolti in questi due giorni

