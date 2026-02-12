Home

Eventi

Due giorni di Carnevale alle Fonti del Corallo, buoni spesa per famiglie mascherate

Eventi

12 Febbraio 2026

Due giorni di Carnevale alle Fonti del Corallo, buoni spesa per famiglie mascherate

Livorno 12 gennaio 2026 Due giorni di Carnevale alle Fonti del Corallo, buoni spesa per famiglie mascherate

Esploderà sabato e domenica prossima il Carnevale a Fonti del Corallo: in due pomeriggi di gran festa, di baldoria e di animazione per bambini (ma con momenti che interesseranno anche gli adulti) la hall e l’intera galleria del centro commerciale di Porta a Terra saranno invase da tante mascherine, coinvolte in giochi, intrattenimenti, baby dance, musica e balli di gruppo. Il tutto coordinato dall’animatore-affabulatore Alby con l’ausilio di Nike dj, di performer per bambini e con la partecipazione delle maschere ufficiali del Centro. Tutti, sia bambini che adulti saranno invitati a prender parte ai Carnival party 2026 di Fonti del Corallo, dove intere famiglie potranno mascherarsi ed immergersi in un contesto di allegria e spensieratezza.

La partecipazione di bambini accompagnati da membri della famiglia adulti mascherati sarà anche premiata con buoni spesa omaggio, offerti dalla direzione del centro e validi per acquisti nei negozi della Galleria.

Sin da sabato mattina 14 febbraio alle 10,30 partirà lo spazio “truccabimbi”, immancabilmente presente anche dalle 15,30 alle 18. Alle 16 si darà il via alla sfilata delle maschere-testimonial del Carnevale 2026 di Fonti del Corallo, presentate in passerella dalle modelle mascherate di Miss Livorno e da alcuni modelli, che per l’intero pomeriggio si muoveranno poi nelle varie “piazze” del centro commerciale.

Seguirà la baby dance condotta da Linda e la parata in Galleria di tutte le maschere presenti, l’intervento della giovanissima cantante Alessia Bianchi, le coreografie carnevalesche presentate dalla scuola Livorno Danza – Maestra Filippi e la premiazione delle mascherine. Ci saranno dolciumi e gadgets per tutti, anche domenica 15 febbraio quando il carnevale tornerà ad essere il grande protagonista a Fonti del Corallo, con “truccabimbi” ad opera di Martina (10,30-12,30 e 15,30-18,00), maschere in passerella, giochi, animazione con Raissa, l’intervento di un’altra giovane e promettente cantante, Isabella Mazza e le coreografie presentate dagli allievi della scuola Nuova Era danza. Saranno sostanzialmente due pomeriggi scoppiettanti, tutti da vivere in cui ci saranno tante sorprese anche per gli adulti, in particolare nella giornata di San Valentino di sabato.